ВР прийняла закон про віртуальні активи: що змінить легалізація криптовалюти

Верховна Рада прийняла закон, що легалізує обіг в Україні віртуальних активів, в тому числі і криптовалют. Документ більше року лежав у упарламенті і нарешті був схвалений у другому читанні. Автори документа підкреслюють, що де-факто ринок криптовалют існує з 2015 року, але досі не було вдалих спроб взяти цю сферу під державний контроль.

Новий закон вимагає, щоб постачальники послуг, пов'язаних з віртуальними активами, пройшли державну реєстрацію. Зареєструвати можна один або кілька видів діяльності, включаючи:

зберігання, адміністрування віртуальних активів і ключів віртуальних активів;

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

фінпослуги, пов'язані з продажем і/або пропозицією віртуальних активів.

Контролювати, як учасники ринку віртуальних активів дотримуються закону, доручено Міністерству цифровий трансформації. Мінціфри має стежити, щоб криптовалюти не використовувалися для відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму.

Обіг віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами, переданий у відання Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Автори документа наполягають, що угоди з криптовалюта повинні бути захищені юридично, учасники ринку повинні платити податки з отриманих доходів. Для врегулювання цих моментів в Цивільному кодексі з'явилася окрема глава 15.1 «Віртуальні активи».

Нагадаємо, в Мінціфри пропонують лібералізувати податки з купівлі-продажу криптовалюти. Якщо зараз податком обкладається вся сума продажу активу за ставкою 19,5% для фізосіб, то пропонується знизити податок до 5% і стягувати його з отриманого доходу (різниці між вартістю купівлі та продажу).

За інформацією Консалтингової компанії «Фінансова студія», в Україні щодня проводиться операцій з криптовалютою на суму близько 150 млн доларів. А українські чиновники за останній рік офіційно задекларували понад 80 млрд гривень у криптовалютах.

Фото pixabay.com

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