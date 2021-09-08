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Зеленський підписав нові укази про персональні санкції РНБО: які помилки виправлені

12:12 8 вересня 2021
Зеленський

Президент Володимир Зеленський виправив свій указ про персональні санкції, оскільки в документі від 24 червня було допущено грубі помилки. Скоригована версія списку підсанкційних осіб опублікована на сайті глави держави.

Зміни в списку торкнулися громадянки Ольги Калініної. У попередній версії указу планувалося ввести санкції проти мешканки Криму, що займалася організацією незаконного голосування на півострові. Але замість кримчанки під санкції потрапила киянка Ольга Калініна — в списку були вказані її дата народження і номер паспорта.

Примітно, що під санкції Ольга Калініна з Києва потрапляє вже вдруге. Спочатку в 2018 році її внесли в списки замість мешканки селища Первомайське в Криму. Помилку виправили лише в березні 2019 го. А в червні 2021-го киянці, співробітниці КНУ ім. Шевченка довелося пережити дежавю — її особисті дані знову було внесено у чорний список.

Виправлена версія документа

Ще одна правка в президентському указі стосувалася кадрового військового РФ Івана Кузнецова. Було доповнено, що учасник боїв на Донбасі проти української армії є громадянином Росії.

Нагадаємо, у відповідь на українські санкції проти проросійських діячів і кримських компаній РФ випустила свій новий «чорний список» українських громадян. На сьогодні в ньому вже 922 прізвища: колишні і нинішні депутати, чиновники, громадські діячі.

Фото president.gov.ua

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