Український уряд, склад якого змінився влітку цього року — в Кабміні поміняли кількох міністрів, у тому числі й керівника МВС, може піти у відставку разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вже у жовтні цього року.

Таку точку зору в ефірі «Суспільного» висловив народний депутат з фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

«Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей», — зазначив він, дещо позначивши ці самі цілі.

За його словами, Денис Шмигаль займався питаннями «розвитку економіки України при коронакризі, що було надважливим завданням». «На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному важливим», — пояснив нардеп.

При цьому він додав, що його слова — «існуюче враження від перебігу подій».

У той же час керівник депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія спростував інформацію про відставку Шмигаля і повну заміну складу уряду.

«Про прем'єра, точно — це фейк. Повної заміни не буде», — цитує «слугу народу» «Інтерфакс-Україна». При цьому він повідомив, що засідання фракції для обговорення кадрових питань орієнтовно відбудеться у понеділок, 20 вересня, перед початком наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, що разом з Арсеном Аваковим у відставку відправився керувавший МОЗ Максим Степанов — його місце зайняв Віктор Ляшко. Новими міністрами економіки та інфраструктури стали Олексій Любченко і Олександр Кубраков.

Також цього літа відбулася зміна командування ЗСУ. Так, головкомом став Валерій Залужний, начальником Генштабу ЗСУ — Сергій Шаптала, а командувачем Об'єднаних сил став Олександр Павлюк.

Фото зі сторінки Дениса Шмигаль у соціальних мережах.

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter