60 померлих, 1017 шпиталізованих: в Україні зростає кількість хворих коронавірусом

В Україні збільшується кількість людей, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію — якщо напередодні стало відомо про 2197 хворих за добу, то за станом на ранок середи, 8 вересня, ковід діагностували ще у 2 772 українців.

Як повідомляють у МОЗ, кількість летальних випадків збільшилася до 60-ти.

Серед тих, хто захворів — 254 дитини і 46 медпрацівників. У лікарні потрапили 1 017 осіб, виписалися 1 411 пацієнтів.

«За останню добу найбільше хворих зареєстровано у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях», — додали у МОЗ.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я направило уряду подання про переведення України із «зеленої» зони у «жовту». Не виключено, що це станеться вже з 13 вересня.

Тим часом голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав три проблемні регіони, де може бути введений посилений карантин — Чернівецька, Львівська та Вінницька області.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter