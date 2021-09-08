CNN випустила сюжет про «спецоперацію» із затримання «вагнерівців»: деталі

У той час, як в Україні суд зобов'язав ГБР відкрити справу через зрив операції із затримання «вагнерівцев», яких Білорусь передала Росії, а розслідувачі з Bellingcat все ще не оприлюднили фільм про провал операції, журналісти CNN розповіли про роль, яку в цій історії зіграли США.

Так, CNN стверджує, що офіційний Вашингтон надавав Україні технічну і фінансову допомогу, і що українських фахівців консультували у Пентагоні.

Нагадаємо, що історія із затриманням в Білорусі 32 осіб з досвідом участі у бойових діях, у тому числі й на Донбасі, сталася влітку минулого року. У санаторії під Мінськом білоруські силовики затримали групу, яка чекала на літак для вильоту за кордон, де їм запропонували працевлаштування. Серед них були бойовики, які потрапили у бази даних «Миротворця».

Виявилося, що їх підбирав, пропонуючи роботу, український розвідник, дізнаючися від співрозмовників про їхню участь у бойових діях на Донбасі. Зокрема, про причетність до авіакатастрофи військово-транспортного Ілу, під час якої загинув екіпаж літака та 50 воїнів-десантників. Однак невдовзі після затримання бойовиків ПВК Вагнера передали Росії. В Україні заговорили про провал операції, над якою працювали фахівці кількох країн. Звучала версія, що це сталося через витік інформації з кіл, близьких до вищого керівництва держави. Втім, керівництво спочатку заперечувало сам факт проведення операції.

У матеріалі наводяться слова президента України Володимира Зеленського, який спілкувався з Олександром Лукашенком і висловлював надію на те, що «всі підозрювані у терористичній діяльності на території України будуть передані українській стороні для судового переслідування відповідно до чинних міжнародно-правових документів». Відзначається, що за кілька днів це прохання було відхилене, а вже за тиждень після дзвінка Зеленського Лукашенку затриманих передали РФ.

«Я розумію, що ідея цієї операції була ідеєю, скажімо, інших країн, а не України», — говорив тоді Зеленський в одному з інтерв'ю.

Втім, сюжет телеканалу не дає точну відповідь на запитання про те, чи брали США участь в підготовці операції, чи ні. Так, один з американських високопосадовців, на якого посилаються журналісти, заявив, що у Вашингтоні знали про операцію, проте участі в ній не брали, всупереч заявам колишніх співробітників української розвідки.

Нагадаємо, що навесні цього року у Раді провалили спробу створити тимчасову слідчу комісію у справі «вагнерівців». За те, щоб парламент приєднався до розслідування зриву масштабної операції українських спецслужб, проголосували лише 97 народних депутатів.

Фото — скріншот.

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