26.67 / 26.87 31.53 / 31.87
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Новий локдаун у Києві: в Держпродспоживслужбі прокоментували ймовірність посилення карантину

21:43 7 вересня 2021
київ

Після того, як МОЗ рекомендував перевести всі області в жовту карантинну зону, а також були названі три особливо проблемні області щодо захворюваності на коронавірус, з'явилися припущення, що новий локдаун зачепить і Київ. Керівник управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі «Сегодня» заявив, що поки не бачить реальних підстав для жорстких обмежень.

Чутки про новий локдаун у Києві фахівець назвав безпідставними. За його словами, приводів переводити Київ із «зеленої» в «жовту» карантинну зону немає. У зростанні захворюваності Рубан не бачить причин для паніки: «Захворюваність буде рости й надалі. Це нормально для осіннього сезону».

Якщо ж удасться максимально охопити вакцинацією населення Києва, то приводів посилювати карантин не залишиться. «Якщо це буде зроблено, то ніякого локдауну взагалі бути не може», — заявив глава управління Держпродспоживслужби в Києві.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що для введення локдауну поки не вибрано дату, а «червоний» рівень небезпеки настане не раніше листопада.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Білик і Ахмадов

«Залишаємося друзями»: Ірина Білик розповіла про знайомство з Софією Ротару та розлучення з Асланом Ахмадовим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.