Новий локдаун у Києві: в Держпродспоживслужбі прокоментували ймовірність посилення карантину

Після того, як МОЗ рекомендував перевести всі області в жовту карантинну зону, а також були названі три особливо проблемні області щодо захворюваності на коронавірус, з'явилися припущення, що новий локдаун зачепить і Київ. Керівник управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі «Сегодня» заявив, що поки не бачить реальних підстав для жорстких обмежень.

Чутки про новий локдаун у Києві фахівець назвав безпідставними. За його словами, приводів переводити Київ із «зеленої» в «жовту» карантинну зону немає. У зростанні захворюваності Рубан не бачить причин для паніки: «Захворюваність буде рости й надалі. Це нормально для осіннього сезону».

Якщо ж удасться максимально охопити вакцинацією населення Києва, то приводів посилювати карантин не залишиться. «Якщо це буде зроблено, то ніякого локдауну взагалі бути не може», — заявив глава управління Держпродспоживслужби в Києві.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що для введення локдауну поки не вибрано дату, а «червоний» рівень небезпеки настане не раніше листопада.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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