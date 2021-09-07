Міністр Ткаченко відзначив роль державно-приватного партнерства у реконструкції Зали пам’яті Нацмузею Голодомору-геноциду

7 вересня Національний музей Голодомору-геноциду відкрив оновлену експозицію Зали пам’яті. Реекспозиція музею стала можлива завдяки солідній фінансовій підтримці Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність», повідомляє «24 канал».

Родина Петровських вирішила профінансувати цей проєкт, бо під час Голодомору багато їхніх рідних були вбиті голодом. Відтепер правда про Голодомор та 10,5 мільйона жертв — у технологіях 3D-мепінгу.

Участь в урочистому відкритті взяли предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Надзвичайно важливо, що тут, у цій Залі, ви маєте також можливість побачити державно-приватне партнерство. Тому що кошти долучались до експозиції і приватних меценатів, — підкреслив Олександр Ткаченко, відзначаючи роль міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського „Солідарність“. - І важливо, що ця експозиція — інтерактивна. Вона дозволяє нашим молодим людям в сучасний спосіб передати ту естафетну паличку пам’яті, яка надзвичайно важлива для того, аби ми розуміли витоки своєї історії, і ті страждання, через які пройшов український народ».

Олеся Стасюк, директорка Національного музею Голодомору-геноциду, та Анжеліка Петровська, кураторка проєкту оновлення Зали пам’яті

Кураторка проєкту реконструкції Зали пам'яті Анжеліка Петровська наголосила, що до ініціативи Фонду «Солідарність» можуть долучатися усі громадяни України, вносячи посильну лепту в збереження національної пам’яті.

Її 10-річна дочка — учениця 5-го класу Александра Петровська — озвучила українську та англійську версію тексту фільму, виконаного в технології 3D-мапінгу. Особливе враження на школярку справила Книга пам'яті жертв Голодомору, де у томі, присвяченому Полтавській області, фахівці Музею вказали імена шести родичів Александри, що були замучені голодом.

Після відкриття реекспозиції музею стартував міжнародний форум «Масові штучні голоди», під час якого науковці, криміналісти оприлюднили уточнені дані про кількість жертв: 1921−1923 — 3,5 мільйона убитих, 1932−1933 — 10,5 мільйона, 1946−1947 — 1,5 мільйона убитих. Разом кількість жертв від терору голодом під час російської окупації XX століття складає 15,5 мільйона осіб. Ця цифра спирається на оновлені дані криміналістичних, демографічних та правових експертиз, які схвалені провідними науковими інституціями.

Оприлюднення уточнених даних про кількість жертв Голодоморів є подією світової ваги, адже розкриває цілеспрямований намір знищити українську націю та механізми вчинення злочину геноциду, що також має пришвидшити визнання у світі Голодомору 1932−1933 геноцидом української нації.

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