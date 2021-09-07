Посилення карантину в Україні: названі три області, які можуть опинитися у «червоній» зоні

В Україні з 13 вересня можуть посилити карантин — подання щодо переведення регіонів із «зеленої» до «жовтої» карантинної зони уряду направив МОЗ. Проте у декількох областях ситуація гірша, ніж в інших регіонах.

Як передає «РБК-Україна», на погоджувальній раді голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав три проблемні області, де може бути введений посилений карантин.

«Країна наближається до „жовтої“ зони, „помаранчева“ і „червона“ зони будуть адаптовані лише в тих областях, де є проблеми. Найнебезпечніше сьогодні в плані епідемії у трьох областях: Буковина, Львівська та Вінницька області. Там, швидше за все, буде змінюватися колір обмежень», — заявив він.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що в умовах «жовтої» карантинної зони діють наступні обмеження:

проведення масових заходів — з розрахунку одна людина на 4 кв. метра площі будівлі;

заповнюваність кінозалів та інших закладів культури — не більше 50%;

спортзали можуть працювати за умови — не більше 1 людини на 10 кв. метрів.

Школи у «жовтих» і «помаранчевих» зонах можуть працювати у штатному режимі, якщо щеплення є не менше, ніж у 80% співробітників навчального закладу. Педагогічна рада може прийняти рішення щодо переходу на частково дистанційну роботу. У «червоних» зонах очна форма заборонена — навчання відбувається у дистанційному форматі. Виняток — дитячі сади, спеціальні навчальні заклади та 1−4 класи загальноосвітніх шкіл, якщо у закладі вакциновано не менше 80% персоналу.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявляв, що локдаун в країні можуть оголосити не раніше листопада 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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