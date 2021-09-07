Знову різке зростання: кількість хворих на коронавірус за добу збільшилася майже втричі

В Україні, де не виключений вихід із «зеленої» карантинної зони вже з 13 вересня, за добу, що минула, 6 вересня, ковід підтвердили у 2197 громадян, що майже втричі більше, ніж напередодні, 5 вересня, коли було зафіксовано 773 випадки.

Як повідомляють у МОЗ, в лікарні потрапили 485 осіб, одужали 1429 пацієнтів. Для 53 українців хвороба стала смертельною.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях», — додали у МОЗ.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявляв, що на даний момент не існує якоїсь конкретної цифри, за якої в країні оголосять локдаун. На його думку, жорсткого карантину не уникнути. Він не виключив, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки буде оголошений не раніше листопада цього року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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