Церковне свято 7 вересня: що категорично не можна робити на День Тіта й Варфоломія

У календарі церковних свят вересня 7 вересня — день, коли віряни вшановують день пам'яті Тіта й Варфоломія. Тіт був проповідником на грецькому острові Крит й одним з учнів апостола Павла. Святий присвятив майже все своє життя служінню вірі, він прожив 107 років.

У народі Тіта також прозвали Тітом Листопадником або Тітом Грибником.

Вважалося, що з дня пам'яті святого з дерев починало опадати листя й починалася справжня осінь.

Також 7 вересня вшановують святого Варфоломія — проповідника з Вірменії. Язичники піддали православного християнина мученицькій смерті — спочатку учня Ісуса розіп'яли на хресті вниз головою, потім зняли з нього шкіру та обезголовили.

Згідно з народними прикметами, у цей день прийнято з самого ранку відправлятися в ліс по грибі, щоб заготовити їх на зиму. Після 7 вересня гриби можна буде тільки смажити або варити.

У цей день не рекомендується займатися ремонтними або будівельними роботами, тому що через нетривалий час все доведеться переробляти.

Ще одна незвичайна заборона — тиснути гусениць та вбивати щурів. У народі стверджували, що це могло привести до голоду, хвороб та інших негативних наслідків. Крім того, предки вважали, що у цей день небезпечно голосно кричати.

Не варто наближатися до водойм, вони таять в собі велику небезпеку для людини.

Небезпечний для відвідування і ліс, тому поодинці туди краще не ходити. Не можна брати з собою і маленьких дітей.

Якщо на День Тіта й Варфоломія після обіду дощ — до затяжних дощів до кінця місяця. Великий врожай грибів — до довгої та холодної зими. Дерева тріщать — до сухої погоди.

Нагадаємо, 4 вересня православні згадували мученика Агафоніка, який прийняв смерть за Ісуса Христа.

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