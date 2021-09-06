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Оксамитовий сезон у Кирилівці: відпочивальники змушені заходити в море в капцях

20:29 6 вересня 2021
медузи

Попри похолодання, в Кирилівці триває сезон медуз. Якщо влітку деякі відпочивальники виносили слизьких тварин на пляж у поліетиленових пакетах, то тепер, щоб зайти в море, люди змушені надягати гумові капці.

Відпочивальників на пляжах в селищі, крім центрального, вже мало. Відчувається подих осені. Але берег, як і влітку, усіяний блискучими на сонці медузами.

Особливо сумно виглядає Федотова коса. Тут закрилися кіоски й магазинчики.

У центрі селища ринки та більшість кафе ще продовжують працювати. Багато з тих, хто хотів приїхати в Кирилівку у вересні, змінили свої плани у зв'язку з медузами.

Водночас, інспектори Нацпарку, які регулярно проводять рейди по виїмці браконьєрських сіток з Азовського моря та Молочного лиману, відзначили, що медузи мають і позитивну сторону — вони захищають молодняк від браконьєрів.

фото https://ria-m.tv/

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