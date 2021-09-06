Блогер закликав Офіс омбудсмена та Генпрокуратуру відреагувати на незаконні дії ДФС

Минуло вже понад місяць, як у Києві співробітники ДФС викрали директорку ІТ-компанії «Техноложік» Юлію Шевчук. Але від правоохоронців досі немає притомної офіційної заяви з поясненнями інциденту. Про це блогер Назар Приходько написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Справа набула солідного резонансу у ЗМІ та соцмережах. Про це писали не лише через факт викрадення людини, а й через те, що викрадачем виявився… чинний працівник Державної фіскальної служби — Тарас Кручко. Після цього всього жаху, коли жінку відпустили, вона написала заяву до центрального офісу ДФС, — досі жодної реакції! Ба більше, адвокат пані Шевчук Євген Макієнко направив скаргу до апарату омбудсвумен України Людмили Денісової — теж поки тиша», — зазначив Приходько.

Блогер пропонує глибше розібратися у персоналіях, замішаних у справі.

«Так, слідство у даній справі проводить слідчий ДФС Дмитро Пташинський, який має сумнівну біографію та утримує у державній квартирі із родичами багатомільйонні бізнеси, які фігурують у численних кримінальних провадженнях. Зокрема, про конвертаційний центр родини Пташинських у Харкові йдеться у розслідуванні Генпрокуратури», — повідомив Приходько та задав питання, чи є у зв"язку з вищенаведеним у пані Шевчук бодай крихітний шанс на справедливість?

Назар Приходко особисто закликав очільників правоохоронних органів звернути увагу на дії працівників ДФС та дати правову оцінку їхнім діям.

«Я від себе особисто звертаюся до пані Денісової: зверніть увагу на це беззаконня! Пані Ірино Венедіктова — ви теж. Також прошу колег зі ЗМІ звернути увагу. Людині потрібна допомога!» — підсумував Приходько.

Нагадаємо, 30 липня 2021 року співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва й погрозами змусили підписати зізнання. Нею виявилася директорка ТОВ «Техноложік» Юлія Шевчук, яка оперативно подала скаргу на незаконні дії правоохоронців в центральний офіс ДФС та до офісу бізнес-омбудсмена.

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