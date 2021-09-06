«Символ неприпустимості»: за сприяння ветеранів АТО був освячений БЦ «Ренесанс» після від’їзду Globalmoney

У понеділок, 6 вересня, під стінами БЦ «Ренесанс» в Києві відбулася акція ветеранів АТО з ГО «Вибачте, що живі». Таким чином активісти відсвяткували рішення керівництва про розрив договору оренди офісних приміщень з платіжною системою Globalmoney та провели освячення бізнес-центру після від’їзду звідти компанії.

«Ветеранам АТО не звикати боротися зі злом та перемагати його… Ми будемо робити це й тут, на вільних українських землях, і в самому центрі Києва, куди також проникнув ворог. Ми дістанемо сєпарів усюди! І сьогодні в нас перемога. Російсько-сєпарська компанія Globalmoney, що переводила мільярди до Росії, працювала із російськими банками та фінансувала луганське «апалчєніє», ганебно втекла зі свого місця дислокації у БЦ «Ренесанс», — заявив голова ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин.

За словами активіста, обряд освячення бізнес-центру після виїзду звідти компанії, що, за словами Турчина, співпрацює з фінустановами РФ та ОРДЛО, має стати символом неприпустимості існування в Україні бізнесу, пов’язаного із країною-агресором.

«Globalmoney — це зло, з якого боку не подивись на цю компанію. Власники — сім’я Януковича, партнери — російські банки, куратори — ФСБ, а отримувачі грошей — луганські „гіві“, „мотороли“ й „бетмени“… І тому на знак нашої не остаточної, але дуже важливої перемоги ми проведемо обряд очищення колишнього місця дислокації компанії від російського духу! Від духу „рускава міра“!» — зазначив голова ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин.

Нагадаємо, 3 вересня після численних акцій протесту ветеранів АТО БЦ «Ренесанс» розірвав договір оренди з Globalmoney.

Раніше, 27 серпня, Головне управління Нацполіціі в Києві звернулося до голови Нацбанку Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію МПС Globalmoney в Україні. Підставою для цього в поліції назвали підозру у відмиванні та виведенні коштів до Росії.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі «Вконтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Після розголосу того, що відбувається, в ЗМІ сторінку було вилучено.

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