Денис Монастирський представив нову команду МВС України: хто до неї увійшов

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який змінив на цій посаді Арсена Авакова, представив команду своїх заступників, а також основні пріоритетні напрямки та проєкти МВС.

Склад нової команди очільник відомства оприлюднив у своєму Telegram-каналі.



Першим заступником Монастирського буде призначений Євген Єнін. Його напрямок роботи — зв'язки з іншими правоохоронними органами, а також кураторство Нацполіціі, ГМС та ДСНС.

Єнін — дипломат і юрист. Працював заступником міністра закордонних справ, був заступником генерального прокурора.



Заступник міністра Богдан Драп'ятий відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою та законотворчу діяльність у МВС. Він досвідчений юрист, закінчив у 2007 році Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Працював юристом на підприємствах, з 2012 року — у Верховній Раді.

Мери Акопян — з 2015 року очолювала департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції в МВС і продовжить займатися залученням міжнародної допомоги відомству на посаді заступника глави МВС. До анексії Акопян працювала в Криму.



Заступник міністра Олександр Гогілашвілі продовжить роботу щодо формування державної політики протидії наркоманії та наркозлочинності, якою займався з 2019 року, працюючи на посаді заступника міністра Арсена Авакова.



Напрямком роботи Катерини Павличенко буде дотримання прав людини, протидія гендерному насильству. У поліції вона служить з 2015 року, до цього працювала у Державній фіскальній службі.



Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів. Бондаренко працював директором департаменту інформатизації МВС. У 2020 році став переможцем XII Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2020 в номінації «Державні структури».



Заступник міністра Сергій Гончаров — продовжить роботу з реалізації проєктів автофіксації, аеромедичного простору. Гончаров працює в МВС з 2015 року. Був заступником начальника управління департаменту матеріального забезпечення, начальником управління департаменту логістики та матеріально-технічного забезпечення Національної поліції і першим заступником директора головного сервісного центру МВС.

Міністр зазначив, що основним принципом його роботи та роботи всієї команди МВС буде нульова толерантність до корупції. Крім цього, серед пріоритетів підвищення довіри населення, створення безпечного середовища, осучаснення забезпечення, цифровізація та розвиток сервісів.

Нагадаємо, Монастирський очолив МВС 16 липня 2021 року. До цього він очолював парламентський комітет з правоохоронної діяльності.

фото https://censor.net/

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