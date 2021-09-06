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Україна

Байден не включить Україні «зелене світло» для вступу до НАТО: Ілларіонов назвав причину

15:57 6 вересня 2021
Прапор НАТО

Президент США Джо Байден, який нещодавно зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, протягом своєї каденції не надасть нашій країні План дій щодо членства у НАТО.

Як передає «Україна 24», про це заявив екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

«Стосовно вступу України у НАТО або навіть надання ПДЧ, позиція не тільки Німеччини і Франції, але й Байдена досить чітко позначена — вона змінилася між квітнем та червнем 2021 року», — зазначив він і додав, що президент США «не хоче надавати ПДЧ Україні».

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«Щодо причин, то можна висловлювати різні гіпотези, але ми можемо бути досить впевненими, що за часів президентської каденції Байдена ПДЧ Україні не буде надано… І у цьому не недолік України або нездатність виконати якісь умови, або недолік боротьби з корупцією. Це не має жодного відношення до справи. Таке рішення Байдена, він просто цього не хоче. Поки він знаходиться у Білому домі, він ПДЧ не надасть», — вважає Андрій Ілларіонов.

Нагадаємо, що у рамках робочого візиту Зеленського в США були підписані двосторонні документи, в тому числі й Рамкова угода між Міноборони України та Пентагоном.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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