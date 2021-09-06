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Україна

Окупантів у Донецьку знову подражнили українським прапором над містом

15:16 6 вересня 2021
прапор

Напередодні дня визволення Донбасу від фашистів величезний державний прапор України з'явився в небі над окупованим Донецьком, повідомили в штабі ООС.

Полотнище розміром дванадцять квадратних метрів з околиць Авдіївки запустили в небо українські військовослужбовці, які захищають місто від російських окупантів. В акції також взяли участь волонтери та місцеві жителі. Вони в черговий раз нагадали, що Донецьк — це Україна!

Нагадаємо, у День Незалежності України жителі непідконтрольної території Донбасу також отримали привітання зі святом. Державні прапори, кульки та листівки полетіли до Старомихайлівки, Докучаєвська, Донецька та Луганська.

А в День державного прапора України синьо-жовте полотнище запустили над Кремлем.

фото https://www.facebook.com/pressjfo.news

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