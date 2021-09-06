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Україна

МОЗ хоче перевести Україну у «жовту» зону вже за тиждень

13:54 6 вересня 2021
коронавірус

Невдовзі після того, як керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко не виключив посилення карантину в Україні у першій половині вересня, Міністерство охорони здоров'я направило подання Кабміну щодо переведення України у «жовту» карантинну зону.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це в ефірі «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко. За його словами, в країні перевищені індикатори, які можуть перенести країну з «зеленої» у «жовту» карантинну зону.

Статистика МОЗ.

«Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на „жовтий“ рівень епідемічної небезпеки», — повідомив Ляшко і додав, що на цьому рівні додаткових обмежень щодо курсування громадського транспорту немає.

Нагадаємо, що в умовах «жовтої» карантинної зони забороняється:

  • проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв. м. площі будівлі або території;
  • заповненість кінозалів і залів інших установ культури більше 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше, ніж 1 людина на 10 кв. метрів;
  • обмеження за часом роботи закладів відсутні.

Стосовно освітнього процесу, то в умовах перебування регіону у «жовтій» та «помаранчевій» зонах відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо у ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо у закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та протиепідемічних вимог. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу у межах чинного законодавства.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявляв, що поки не існує будь-якої конкретної цифри, за якої в країні введуть локдаун. Він переконаний, що уникнути його не вдасться: «Якщо ми будемо говорити про „червоний“ рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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