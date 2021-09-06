Прийшов до тями, але говорити не може: ЗМІ дізналися про стан прооперованого Леоніда Кравчука

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук після операції на серці залишається у важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал «Політика держави».

Леонід Кравчук знаходиться в реанімації у Німеччині в «Munich university clinic». Туди його переправили після складної операції, яка була зроблена в Україні. З першим президентом України постійно знаходиться його онук.

Джерело видання повідомило, що Кравчуку стало трохи краще.

«Він частково прийшов у свідомість, йому роблять різні аналізи та дослідження, щоб зрозуміти, як він потрапив у стан коми. І головне — які шанси на повне відновлення. Він прийшов до тями, впізнає свого онука, але говорити не може», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після операції на серці Леоніда Кравчука підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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