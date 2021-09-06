«Є зовнішні чинники»: очільник МВС назвав найбільш вірогідну причину загибелі мера Кривого Рогу

Слідство у справі про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли з вогнепальним пораненням у селі Вільне і якого поховали 19 серпня, попередньо прийшло до висновку про те, що це був суїцид.

Про це «Інтерфаксу-Україна» заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, — це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт у зв'язку з цим», — зазначив він і додав: «Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання».

Денис Монастирський зазначив, що «відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи», і що цією людиною у даному випадку міг бути мер Кривого Рогу.

Міністр також заявив, що «тиск на слідство на сьогоднішній день не здійснюється».

Справа про смерть чиновника викликала багато запитань. Зокрема, радник міського голови Андрій Гальченко розповідав, що Павлов з сім'єю відпочивав у Лазурному, але раптово завчасно повернувся додому з відпустки, залишивши рідних на море.

За словами оточення Павлова, ніяких ознак, які б вказували на депресію або пригнічений стан, у мера не помітили. Напередодні він провів робочу нараду, жартував, усміхався.

Фото з сайту мерії Кривого Рогу.

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