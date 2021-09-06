Не раніше листопада: головний санлікар України назвав передбачувану дату введення локдауна

У багатьох регіонах погіршується ситуація з захворюваністю COVID-19, що змушує розглядати можливість введення нових карантинних обмежень. Про це повідомляє ТСН.

«Найближчим часом Україна вийде з „зеленої“ зони. Ми будемо змушені ввести „жовту“, де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів», — заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Жовта» зона передбачає обмеження кількості людей на масових заходах, і скорочення наповнюваності кінотеатрів до 50%.

Головний санлікар сказав, що поки не існує якоїсь конкретної цифри, при якій в країні введуть локдаун. Однак на питання про те, чи вдасться уникнути локдауна, Кузін відповів: «На моє переконання, немає. Але якщо ми будемо говорити про „червоний“ рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада».

Нагадаємо, Кузін дав прогноз, скільки буде тривати пандемія коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

348

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter