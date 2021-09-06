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Україна

Невеселий Новий рік: серед прибулих до Умані хасидів виявлені випадки захворювання коронавірусом

9:34 6 вересня 2021
Хасиди

В Умань на святкування Рош га-Шана (Нового року в іудаїзмі) традиційно прибувають хасиди, серед них вже зареєстровані перші випадки COVID-19. Про це повідомляє УНН.

«Епідемічна ситуація нестійка. Вже зареєстровані перші хворі серед прибулих до нас паломників», — заявила начальник Уманського управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

За її словами, епідситуація «контрольована, та здійснюється нагляд, щоб дотримувалися протиепідемічні вимоги».

У поліції зазначили, що в Умань прибули 23 тисячі паломників, і вже надійшли 22 звернення до правоохоронців. Один з іноземців порушив терміни перебування в Україні, його депортують з країни.

Нагадаємо, в Ізраїлі, звідки прибувають хасиди, незважаючи на масову вакцинацію швидко зростає кількість хворих на коронавірус.

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