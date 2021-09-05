Море перетворилося на желе з медуз: відео нібито з Кирилівки шокувало мережу

Опубліковане відео з величезною кількістю медуз поблизу берегу в Кирилівці. Як відомо, така ситуація часто складалася в курортний сезон цього року. Автор Нелля Рибак написала в Facebook-групі «Любимая Кирилловка», що це Федотова коса, але не всі користувачі вважають інформацію достовірною.

Деякі користувачі впевнені, що проблема з медузами в Кирилівці знову повторилася: «Так ось які вони кисільні береги», «Медузний рай».

Але багато хто впевнений, що відео не з пляжу в Кирилівці: «Немає такого. Медузи є, але мало. Це не Кирилівка», «Відео не відповідає дійсності», «А у нас на Федотової не так багато медуз, та й людей видно».

Раніше повідомлялося, що відпочиваючі показали наслідки укусів медуз. Але виявилося, що від їх навали є й користь.

Фото: Facebook / Ксенія Битько

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