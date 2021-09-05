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Україна

«Обережно, бо пам’ятник»: головнокомандувач ЗСУ хотів би проїхатися танком по Червоній площі та Арбату

11:12 5 вересня 2021
Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який нещодавно заявив, що загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну не зникла, хотів би проїхатися танком по Червоній площі та по Арбату в Москві. Про це він розповів в інтерв’ю Яніні Соколовій, передає «5 канал».

На запитання від глядачки, чи хотів би він проїхатися танком по Червоній площі, Залужний відповів: «Мабуть, так. По-чесному. І по Арбату теж. Але акуратно, бо це пам’ятник».

Він також звернувся у програмі до українців і попросив, щоб вірили в Збройні сили України.

Як писали «ФАКТИ», 3 вересня на Донбасі було поранено українського бійця. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий.

Фото Валерія Залужного з соціальних мереж

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