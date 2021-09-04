«Почав дзвонити, а він не відповідає»: художник Поярков потрапив у реанімацію

Художник Сергій Поярков потрапив в реанімацію і переніс складну операцію на серці. Про це повідомив приятель Пояркова Мирослав Гай. Він розповів, що після тривалих пошуків знайшов Сергія в лікарні.

«Не було тижня, щоб я не отримав від нього якогось повідомлення або його відео. Я набрав Сергія, а він не відповідає. Написав. Почав дзвонити. Нема людини», — розповів Гай.

Ще один друг Пояркова Роман Давиденко розповів, що про майбутню складну операції Сергій згадував ще 31 серпня, але просив тільки моральної підтримки і молитви.

4 вересня Поярков вийшов на зв'язок і записав відео для свого YouTube-каналу. «Спасибі, друзі, за підтримку. Вже набагато краще себе почуваю», — повідомив він.

55-річний художник підтвердив, що дійсно переніс операцію з шунтування, три дні провів під загальним наркозом у реанімації, але зараз вже переведений в звичайну палату у відділенні інтенсивної терапії.

За словами художника, сьогодні у людей старше 40 років передінфарктний стан може виникнути раптово без будь-яких нездужань до цього. Тому Поярков радить всім берегти здоров'я. «Обстежтеся вчасно», — закликає він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Фактам» Поярков розповів про свою формулу успіху, відверто зізнався, чи боїться смерті і в чому вбачає сенс життя.

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