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Біля будівлі ФСБ в окупованому Криму затримано близько 50 осіб: що відомо

21:32 4 вересня 2021
затримання

В окупованому Криму почалися масові затримання кримських татар. Репресії пов'язують з недавнім самітом «Кримської платформи», який росіянам не вдалося зірвати. У відділення поліції 4 вересня відвезли понад 50 осіб. За інформацією омбудсмена Людмили Денисової, до затриманих застосовували грубу силу.

Масовим затриманням передували обшуки і переслідування керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Так, було затримано заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтємова, Асана Ахметова і Шевкета Усеінова. В українському МЗС вважають, що каральний рейд російських силовиків проти керівників Меджлісу — це покарання за участь в установчому саміті «Кримської платформи» і продовження політики витіснення кримських татар з півострова.

Коли родичі переслідуваних і небайдужі жителі прийшли до кримського управління ФСБ, учасників протестів теж силою заштовхали в автозаки і відвезли в відділення поліції. Правозахисниця Лутфіє Зудіева повідомила, що серед затриманих були жінки і люди похилого віку.

Задержание
Затримання в Криму

«20 людей вивантажили в Залізничному відділі поліції. Решту везуть далі — до Київського і Центрального відділів. Серед затриманих два кореспонденти „Кримської солідарності“ Айдер Кадиров і Нурі Абдурашітов», — розповіла правозахисниця.

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На площу пригнали автозаки

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров згоден, що переслідування Росією кримських татар — це помста за «Кримську платформу». Під час хвилі затримань біля будівлі ФСБ в автозаках вивезли керівника ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, члена Меджлісу Леммара Юнусова, колишнього політв'язня у «справі Веджіє Кашка» Казима Аметова.

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Було затримано понад 50 осіб

Як повідомив рух «Кримська солідарність», до затриманих не допускають адвокатів, а родичам кажуть, що їхніх близьких в поліції немає.

Детально про те, що відбувалося в Криму під час минулої хвилі репресій проти кримських татар, в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото crimeansolidarity / Facebook

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