В Україні в районі проведення операції Об’єднаних сил, де на початку тижня загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Задорожний, протягом минулої доби було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил. У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я — тяжкий», — повідомили у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Як писали «ФАКТИ», бойовики продовжують обстрілювати позиції ВСУ — 1 та 2 вересня поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Ілюстративне фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter