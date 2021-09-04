Українців можуть змусити розщедритися: регулятор заявив про необхідність підвищення цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення до економічно обґрунтованих для того, щоб збалансувати ситуацію на ринку електрики, повідомляє УНІАН.

Так, відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», ціни і тарифи, які регулюються державою, не повинні допускати перехресного субсидування між споживачами.

«Значить, НКРЕКП вважає за необхідне і першочерговим приведення фіксованих цін для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня», — повідомив регулятор.

У відомстві зазначили, що це дозволить знизити фінансове навантаження на держпідприємства НАЕК «Енергоатом» і «Укргідроенерго», на яких покладено спеціальні обов'язки (ПСО) щодо забезпечення населення дешевою електроенергією, а також забезпечити ліквідацію перекресного субсидування.

Як писали «ФАКТИ», 11 серпня Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні тарифу, що діяв до цього в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Ціни на електроенергію для населення в Україні залишаються низькими і регульованими за рахунок механізму спецобов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії. При цьому, вартість електрики для промислових споживачів в 2−3 рази вища і перевищує 4 грн за кВт-годину. Таку ситуацію і називають перекресним субсидуванням, коли для одних споживачів енергоресурс дорожчий, ніж для інших. Це, у свою чергу, відбивається на цінах товарів і послуг.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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