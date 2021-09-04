Церковне свято 4 вересня: чого не можна робити на День Агафона, щоб не накликати біду

У суботу, 4 вересня, православні вшановують пам'ять мученика Агафоніка, який прийняв смерть за Ісуса Христа. У народі цей день назвали Днем Агафона або Агафоном Огуменніком.

Відомо, що мученик Агафонік жив в Нікомідії за часів правління імператора Максиміліана. Святий повернув до християнської віри багатьох язичників, за що піддався катуванням та був страчений.

День Агафона пов'язаний з рядом повір'їв, рекомендацій та заборон.

Предки українців вірили, що Агафон стежить за порядком у лісі й проганяє лісовика, який у цей день починає чудити.

В ліс на Агафона Огуменніка після заходу ходити було заборонено, інакше дідько міг забрати подорожнього у своє царство назавжди.

Не можна сьогодні робити злі вчинки й думати про погане, інакше можна накликати біду не тільки на себе, а й на близьких.

Починати нові справи й заводити стосунки у цей день теж не варто, оскільки вони відразу будуть приречені на крах.

У Агафонів день предки намагалися не прибиратися й не підмітати підлогу. Вони вірили, що разом зі сміттям з дому виметуть достаток та щастя.

Не можна на Агафона дарувати й приймати подарунки, інакше благо обернеться бідою. Заборонено також брати й давати у борг, щоб уникнути втрат.

Але відмовляти нужденним в проханнях теж забороняється, якщо тільки ці прохання не матеріального характеру.

Від далеких подорожей сьогодні краще відмовитися — поїздка цілком може обернутися невдачею. Краще перечекати день у спокої й стабільності.

Проте, не можна і лінуватися. 4 вересня рекомендується плідно попрацювати і тоді доля буде прихильною.

Згідно з прикметами, тепло на Агафона віщує теплу осінь, туман в полях — дощову. Якщо багато горіхів — то зима буде суворою.

Про те, які 12 важливих дат православні відзначатимуть у вересні, у матеріалі «ФАКТІВ».

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