Десять українських вишів потрапили до рейтингу кращих університетів світу

Десять вищих навчальних закладів України потрапили до щорічного рейтингу кращих університетів світу, який опублікував журнал Times Higher Education.

За інформацією Міністерства освіти та науки, українські університети серед світових розташувалися на наступних позиціях:

Сумський державний університет — 501−600 місце;

Національний університет «Львівська політехніка» — 601−800 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки — 1001−1200 місце;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — 1201+ місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 1201+ місце;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — 1201+ місце;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 1201+ місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1201+ місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 1201+ місце;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 1201+ місце.

Довідка: Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань й міжнародні перспективи.

Для нинішнього рейтингу видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тисяч вчених у всьому світі.

Загалом зібрано понад 430 тисяч точок даних з більш ніж 2100 установ, які подали дані.

Нагадаємо, раніше 8 українських вишів увійшли до престижного рейтингу QS World University Rankings 2022. Аналіз було проведено серед 1300 вишів у всіх країнах.



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Фото: https://ua.depositphotos.com

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