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Україна

«Глобалмані», яку підозрюють у фінансуванні терористів ОРДЛО, залишила БЦ «Ренесанс», — ветерани АТО

19:52 3 вересня 2021
БЦ «Ренесанс»

У п'ятницю, 3 вересня, компанія «ГлобалМані залишила бізнес-центр «Ренесанс». Про це повідомивголова ветеранської ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Під тиском ветеранів АТО „ГлобалМані“, яка фінансує „апалчєнцев“ ОРДЛО, залишила затишний офіс в БЦ „Ренесанс“ у центрі столиці нашої держави в супроводі „Похоронного маршу“ Фридерика Шопена», — сказав Турчин.

ветеранів, компанія «ГлобалМані» вже підшукала собі новий офіс у столиці, але активісти пообіцяли пікетувати її офіси допоки та не залишить Україну.

«Глобалмані» — це бізнес на крові, заснований «сім'єю» Януковича. Компанія, яка на восьмому році війни сплачує податки в «ЛНР», фінансуючи таким чином російських найманців. Тому, куди б «ГлобалМані» не переїхала, місця їй ні в Києві, ні в Україні не буде!" — зазначив Турчин.

Нагадаємо, ГО «Вибачте, що живі» провели потужний пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходився офіс «ГлобалМані». Тоді намет, який встановили ветерани АТО/ООС біля бізнес-центру, закидали скляними пляшками з верхніх поверхів будівлі.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі «Вконтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney. — Авт.) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Після розголосу того, що відбувається в ЗМІ, сторінку було вилучено.

Також БЦ «Ренесанс» розірвав договір орендиз платіжною системою.

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