Головне — не панікувати: українцям пояснили, що робити, якщо після прибуття в іншу країну у них виявлять коронавірус

На даний момент українці можуть відправиться у подорож 35-ма країнам — для поїздки у більшість з них потрібні або довідки про вакцинацію, або наявність негативних тестів на коронавірус.

Проте за кордоном може виникнути будь-яка ситуація. У МЗС України підготували поради на різні випадки життя, у тому числі, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Так, якщо у громадянина України після прильоту виявили ковід, то відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, знаходження на самоізоляції є обов'язковим.

«Слід дотримуватися вказівки компетентних органів країни перебування та у жодному разі не порушувати встановлений карантинний режим та самовільно не залишати місця ізоляції», — радять у зовнішньополітичному відомстві.

Якщо з'являться симптоми респіраторного захворювання, характерні для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних установ країни перебування для проведення тестування і, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

Нагадаємо, що в Італії іноземцям з негативними результатами молекулярного або антигенного тесту на ковід, а також з сертифікатами про повну вакцинацію дозволили не відправлятися на п'ятиденну ізоляцію після прибуття до країни.

А у Туреччині з 6 вересня посилюють карантинні заходи — місцеві жителі повинні пред'являти результати ПЛР-тестування при відвідуванні громадських місць і користуванні громадським транспортом. На іноземців ці вимоги не поширюються.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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