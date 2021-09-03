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Туреччина посилює карантинні вимоги: що важливо знати українським туристам

14:23 3 вересня 2021
Туреччина

З понеділка, 6 вересня, в Туреччині, відпочинок у якій обходиться не дорожче, ніж в Україні, вступають у силу нові карантинні обмеження. Про це в своєму Facebook повідомляє Офіс з питань культури та інформації при посольстві Туреччини в Києві.

«На території Туреччини вступають в дію нові вимоги для громадян Туреччини щодо пред'явлення результатів ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо. Звертаємо вашу увагу, що дія цих обмежень не поширюється на іноземних громадян», — йдеться в повідомленні.

Для в'їзду до Туреччини українці повинні мати один з документів:

• документ про вакцинацію від COVID-19, зробленої не раніше ніж за 14 днів до приїзду;
• документ, який підтверджує, що людина перехворіла COVID-19 протягом останніх 6 місяців;
• негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
• експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 6 років і транзитні пасажири від цих зобов'язань звільняються.

Для в'їзду до Туреччини потрібно за 72 години до прибуття в країну заповнити електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини. Вона пред'являється в електронному або паперовому вигляді перед посадкою на рейс.

Обов'язковою є також наявність страхового поліса на COVID-19, який можна купити онлайн у туроператора при придбанні авіаквитків або безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.

Нагадаємо, влада в Італії спростили умови в'їзду для українців.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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