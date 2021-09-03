Італія спростила в'їзд українцям: названо умови

Невдовзі після того, як Чехія зняла обмеження, які діяли на в'їзд в країну громадян України, влада Італії дещо спростили умови в'їзду українцям. Правда, не всім.

Згідно з інформацією, вказаною на інтерактивній карті МЗС України, йдеться про умови, що дозволяють уникнути п'ятиденної ізоляції після прибуття до Італії.

«Проходити самоізоляцію не потрібно, якщо громадянин має негативний результат молекулярного або антигенного тесту на ковід, а також надав перевізнику або будь-якій іншій уповноваженій особі відповідний „зелений“ сертифікат (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією з затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зелений паспорт надається завжди разом з негативним результатом тестування)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України почала застосовувати електронну перевірку сертифікатів COVID-19, які підтверджують вакцинацію громадян, одужання від хвороби або негативний результат тестування. Прикордонників забезпечили електронними пристроями з програмним забезпеченням «SafeBorder».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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