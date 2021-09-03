Завдання — простежити, щоб у БЕБ не працевлаштувалися слідчі-беззаконники з ДФС, — Олена Яхно

Наприкінці вересня ДФС буде ліквідована, а замість неї почне працювати Бюро економічної безпеки (БЕБ). Туди поки вдалося працевлаштуватися тільки одному фіскалу — Вадиму Мельнику — колишньому голові ДФС. Інші податкові міліціонери розраховують вирушити слідом за своїм шефом. Але, мабуть, вирішили наостанок «заробити», не особливо вибираючи засоби й методи. Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці відома українська журналістка та блогерка Олена Яхно й привела приклад інциденту з кіднепінгом директорки ТОВ «Техноложік» Юлії Шевчук, яку співробітники ДФС залякували й вимагали підписати «зізнавальні» документи.

«В один чудовий літній день у центрі Києва двоє невідомих накинулися на жінку та заштовхали її в авто. У машині з'ясувалося, що чоловіки зовсім не бандити, а фіскали — співробітники Державної фіскальної служби. Пізніше ми дізналися прізвища та імена причетних до викрадення. Це начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень Офісу великих платників податків ДФС Максим Федосов, а також двоє його підлеглих Дмитро Пташинський та Тарас Кручко», — зазначила Яхно.

Журналіст наводить дані ЗМІ, згідно з якими сім'я Пташинського пов'язана з центром конвертації в Харкові, а у Максима Федосова житловий будинок, який він придбав у Донецьку в липні 2019 року.

«Але найпрекрасніше у цій історії не це, а реакція пресслужби ДФС. Зацініть, який цинізм! Виявляється, мовою фіскалів кіднепінг і загрози — це „ДОПИТ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ“. І, звичайно ж, в результаті внутрішнього розслідування „вікладені факти не підтверділіся“. Хто б сумнівався!» — підкреслила Яхно.

Блогер дивується та пропонує: «Відповідь проста: щасливе життя ДФС скоро закінчиться. Видно, наші горе-слідчі вирішили під кінець відтягнутися по повній. І злегка перестаралися. Не на ту жінку напали. У прямому сенсі цього слова. Тепер наше з вами завдання — простежити, щоб їх не працевлаштували у БЕБ».

Нагадаємо, 30 липня 2021 року двоє невідомих посеред білого дня заштовхали директорку ТОВ «Техноложік» Юлію Шевчук в машину, швидко показали якийсь документ і з погрозами зажадали підпису під заявою з «зізнанням». Пізніше потерпіла написала заяву в центральний офіс ДФС з вимогою провести службове розслідування інциденту. Також скарга на незаконні дії співробітників ДФС, які, можливо, брали участь у викраденні директора ТОВ «Техноложік» Юлії Шевчук, спрямована бізнес-омбудсмену.

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