Евакуація з Афганістану: розвідники опублікували ексклюзивне відео

Українські розвідники показали, як пішки виходили з аеропорту в Кабул для проведення спецоперації по евакуації громадян. Відео цих ризикованих дій опублікувало у своєму Facebook Головне управління розвідки Міноборони.

«Для того щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку, спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків „Талібану“. Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію», — йдеться в повідомленні.

Були евакуйовані українці та громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, а також члени правозахисних організацій, журналісти та люди, які співпрацювали з коаліційним контингентом.

Нагадаємо, з Афганістану евакуювали всіх українців, які вирішили покинути цю країну.

Фото: скріншот відео

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