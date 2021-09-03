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Україна

Жорсткий карантин може бути введений вже у першій половині вересня: прогноз Київської школи економіки

10:49 3 вересня 2021
карантин

В Україні, де останнім часом прискорилося зростання захворюваності на COVID-19 (за минулу добу захворіли майже 2700 українців), введення посиленого карантину ймовірно у першій половині вересня.

До такого висновку прийшов керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, який відзначив, що кількість нових випадків за тиждень зросла на чверть і два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує граничні для «зеленої» зони 4%.

Статистика МОЗ

«Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п'яте „ковідне“ реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка „з киснем“. Добова смертність також зросла і у середньому становить 38 осіб на добу — наполовину більше, ніж минулого тижня», — заявив Ганиченко.

Нагадаємо, що керівник Центру ще наприкінці серпня заявляв, що практично кожен регіон України наближався до показників «жовтої» та «помаранчевої» зон, і що вихід країни із «зеленої» зони очікується у першій половині вересня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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