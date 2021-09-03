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Зеленський залишився незадоволений зустріччю з Байденом: експерт розповів, що видало українського президента

10:31 3 вересня 2021
Володимир Зеленський

Емоційний стан президента України Володимира Зеленського видавав незадоволеність результатами зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це УНН розповів експерт-фізіогноміст Леонід Золін.

За словами фахівця, президент США До Байден практично не висловлював емоцій, а Володимир Зеленський виглядав напружено, про його стан говорила поза.

«Два процесу: він напружений, ноги на ширині плечей, навіть ще ширше. Опора, плечі прямо, руки на стегнах. І в той же час, він опирається ліктями та намагається показати, що він спокійний, що він відчуває себе впевнено — ця демонстративна частина», — сказав експерт.

За словами Золіна, український президент часто дивився вниз — це означає, що він шукав опору, на яку може опертися в нинішній ситуації.

Фізіогноміст зазначив, що позиція Байдена була сильною та впевненою, це змушувало Зеленського «надлишково кивати головою та вимушено погоджуватися».

Під час діалогу з Байденом Зеленський підтискав і облизував губи. Золін вважає, що такий жест означає невпевненість і необхідність стримувати себе.

«Грамотні люди бачать цю невпевненість. Це може відбуватися свідомо, а може й не усвідомлено. І тут питання до іміджмейкерів, до тих, хто готує президента», — зазначив експерт.

Нагадаємо, коментуючи зустріч з Байденом, Зеленський був у доброму гуморі.

Фото: Офіс президента

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