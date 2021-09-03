В Україні за добу майже 2700 хворих на коронавірус: які регіони у антилідерах

В Україні, де восени очікується сплеск COVID-19, який може відбуватися за сценарієм 2020 року, за 2 вересня кількість хворих ковідом збільшилася на 2693 осіб.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 171 дитина і 40 медпрацівників.

У лікарні потрапили 826 осіб, 1112 одужали. Хвороба стала летальною для 45 українців.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях», — відзначили у міністерстві.

За даними МОЗ, з початку кампанії в Україні зроблено понад 9,5 млн щеплень — однією дозою вакциновані близько 5,5 млн українців, повністю імунізовані понад 4 млн громадян.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України почала застосовувати електронну перевірку сертифікатів COVID-19, які підтверджують вакцинацію громадян, одужання від хвороби або негативний результат тестування.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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