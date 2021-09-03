26.90 / 27.05 31.80 / 32.00
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні ввели онлайн-сервіс для призовників: як він працює

8:30 3 вересня 2021
«Дія»

У тестовому режимі запрацював цифровий онлайн-сервіс, який спрощує зміну реєстрації місця проживання для військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Про це повідомляє Міноборони України.

«Нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому», — прокоментували впровадження системи в Міноборони України.

Скористатися новою послугою можна на порталі «Дія». Вона працює в тестовому режимі в Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі.

Громадянин заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, вибирає, хто він: призовник, резервіст або військовозобов'язаний. Заітем вносить особистий номер реєстрації. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються в територіальні центри надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що в додаток «Дія» можна завантажити електронний сертифікат вакцинації.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дуейн Джонсон

Дуейн Джонсон був вражений, побачивши фото свого двійника-поліцейського, що поширилося у мережі

добринін

Танець Добриніна і Квіткової з маленьким сином викликав неоднозначну реакцію (відео)

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

гроші

Пенсії підвищать чотири рази: Кабмін розкрив плани на 2022 рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.