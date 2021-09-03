В Україні ввели онлайн-сервіс для призовників: як він працює

У тестовому режимі запрацював цифровий онлайн-сервіс, який спрощує зміну реєстрації місця проживання для військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Про це повідомляє Міноборони України.

«Нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому», — прокоментували впровадження системи в Міноборони України.

Скористатися новою послугою можна на порталі «Дія». Вона працює в тестовому режимі в Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі.

Громадянин заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, вибирає, хто він: призовник, резервіст або військовозобов'язаний. Заітем вносить особистий номер реєстрації. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються в територіальні центри надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що в додаток «Дія» можна завантажити електронний сертифікат вакцинації.

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