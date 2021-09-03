«У нас немає мрії — у нас є мета»: про що Зеленський говорив у Стенфорді

В ході візиту в США президент України Володимир Зеленський виступив в Стенфордському університеті в Каліфорнії, повідомляє сайт глави держави.

Президент України зазначив, що перед експертами Стенфордського університету выступали багато відомих політиків з усього світу.

«Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший в світі літак і, до речі, WhatsApp», — зазначив Зеленський.

Президент сказав, що мета на найближчі роки — надавати 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому — забезпечити можливість голосувати на виборах в інтернеті.

«В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу — у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії — у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей. Для нас це дуже важливо: повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною та успішною країною — лідером Європи», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України зустрівся з главою Apple Тімом Куком. Перед цим він презентував у Вашингтоні план трансформації України.

Фото: Офіс президента

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