МОЗ розповів, з яким щепленням від ковіду українців відразу пустять за кордон

Зараз українці можуть подорожувати у 35 країн Європи, маючи ПЛР-тести або сертифікати про повну вакцинацію від коронавірусу.

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вакцина AstraZeneca є лідером серед протиковідних препаратів, вакцинацію якою визнають в більшості країн світу.

Люди, які мають два щеплення AstraZeneca, можуть подорожувати у різні країни без ПЛР-тестів, аналізів на антиген або самоізоляції.

У МОЗ також повідомили, що за даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide. World, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнана в понад 140 країнах світу. AstraZeneca / Covishield індійського виробництва — в 60 країнах.

Щеплення Pfizer визнають понад 120 країн, Moderna — більш як 80.

Щеплення вакциною CoronaVac / Sіnovac приймають майже у 50 країнах.

Водночас у відомстві попередили, що кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетинання своїх кордонів в залежності від епідеміологічної ситуації як всередині самої країни, так і в країні, з якої їде мандрівник. Ці вимоги можуть змінюватися.

Перевірити актуальні правила в'їзду кожної конкретної країни можна на спеціальному сайті МІД-https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Нагадаємо, з 5 серпня Україна посилила вимоги для перетину свого кордону.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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