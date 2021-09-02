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Україна

У Полтаві — обшуки у мера та затримання політиків: перші подробиці

16:33 2 вересня 2021
СБУ

У Полтаві СБУ проводить слідчі дії у міській раді, за деякими даними, затриманий один з місцевих депутатів.

Як повідомляє інтернет-видання «Полтавщина», у силовиків виникли питання до начальника управління з питань містобудування та архітектури, головного архітектора Полтави Миколи Шєвельова. Також вони навідалися у кабінет міського голови Олександра Мамая.

Повідомляється, що затриманий керівник фракції «За Майбутнє» Євген Дикань. Сам політик заявив, що йому «нічого не пояснюють».

Видання, посилаючись на свої джерела, стверджує, що йдеться про хабар, який вимагали у підприємця за видачу йому потрібних дозвільних документів від управління з питань містобудування та архітектури.

Відео, зняте у міськраді, в мережу виклала медіакомпанія First Political.

Нагадаємо, що нещодавно в Харківській області СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів — йдеться про присвоєння грошей, що призначалися громадянам, які проживають в ОРДЛО. За попередніми оцінками, збиток склав майже 5 мільйонів гривень.

Фото зі сторінки СБУ у соціальних мережах.

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