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Україна

У Кремлі Зеленському натякнули, що з Путіним він зустрінеться не скоро

16:08 2 вересня 2021
Путін

Ще навесні цього року президент України Володимир Зеленський запропонував господареві Кремля Володимиру Путіну провести зустріч «в будь-якій точці Донбасу» — ця заява прозвучала, коли РФ зібрала у російсько-українського кордону свої війська.

Після цього Путін покликав Зеленського в Москву, заявивши, що готовий зустрічатися, але не буде говорити про війну на Донбасі — мовляв, офіційному Києву слід вести діалог з окупаційними адміністраціями. Та й надалі у Кремлі заявляли, що зустріч може відбутися, але її треба добре підготувати, а коло питань — чітко визначити.

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Цю ж тезу в черговий раз повторив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. «Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому за лінією адміністрацій президентів — офіс президента України і адміністрація президента Росії — поки далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі», — цитують Пєскова «Известия».

Він висловив сумнів, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться у 2021 році.

Нагадаємо, що після пропозиції господаря Кремля «зустрітися у Москві» для обговорення «двосторонніх відносин», Володимир Зеленський відповів, що «місце зустрічі його не хвилює — тільки зміст».

Втім, тоді міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що український президент на переговори до Москви не поїде, а голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголошував, що вони можуть зустрічатися лише в нейтральній країні.

А Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю висловив припущення, що їхня розмова з Путіним могла би відбутися, наприклад, у Ватикані.

Фото з сайту Кремля.

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