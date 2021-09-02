Не лише жителі ОРДЛО? Півмільйона українців стали громадянами Росії за останні 2 роки

За останні два роки різко зросла кількість українців, які змінили паспорт з тризубом на документ з двоголовим орлом. Скачок відбувся в 2019 році. Зараз Росія роздає вже не скромні 80−85 тисяч паспортів, а 300−400 тисяч документів щорічно, причому до кінця 2021 року передбачається відзвітувати про перший мільйон нових російських громадян. За оцінками аналітика Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевича, за 2000−2021 роки в російське громадянство перейшли понад півмільйона українців, і це явно не корелює з числом бойовиків чи жителів окупованих територій.

«Загальна кількість свідчить, що йдеться не тільки про „ЛДНР“. А значить, на проблему треба звертати увагу», — наполягає Тишкевич.

Цікаву версію, звідки взялися сотні тисяч новоспечених власників російського паспорта, наводить «Телеграф». Практика показує, що українці, які багато років тому виїхали на заробітки в Росію, змушені були платити посередникам, щоб хоч трохи прискорити процес легалізації та отримання громадянства РФ. Після 2019 року, коли вийшов указ Путіна про спрощений порядок роздачі паспортів на Донбасі, схема змінилася. Тепер трудовому мігранту в Росії легше приїхати до ОРДЛО, оформити там місцеву «корочку» і вже з нею йти в російську міграційну службу і подаватися на отримання громадянства.

Співрозмовники видання підтверджують: українцю в РФ оформити російське громадянство на загальних підставах складно і дорого. Процес традиційно затягується на два-три роки. Навіть спрощена процедура, введена в 2017 році, передбачає чотири етапи (отримання статусу шукача притулку, реєстрація в програмі переселення, оформлення тимчасової посвідки на проживання і лише після цього громадянство). Тільки офіційні витрати могли скласти 20 тис. рублів.

Обхідний шлях, що з'явився в 2019 році, виявився швидшим і дешевшим. Очевидці кажуть, що на окупованому Донбасі російські паспорти роздають мало не централізовано. Процедура займає максимум три місяці, документи збираються за місцем проживання в ОРДЛО. Єдина складність — на день виїхати в Ростовську область, щоб там отримати вже готовий паспорт РФ.

«110−140 тисяч чоловік щороку, починаючи з 2019-го, і 85 тисяч раніше, швидше за все і є тими українцями, які, не проживаючи на території ОРДЛО вирішили стати громадянами РФ», — приходять до висновку аналітики.

Нагадаємо, в Україні помітили, що російська статистика з видачі паспортів відрізняється від відомства до відомства, а процес паспортизації явно пов'язаний з майбутніми виборами в Держдуму і потребою в нових виборцях.

А українські представники в переговорній групі по Донбасу запевнили, що жителі окупованих районів Донбасу отримують російські паспорти вимушено, тобто після деокупації зможуть відмовитися від цих документів без усяких наслідків.

фото pixabay.com

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