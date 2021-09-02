«Згадав після зустрічі»: Зеленський забув обговорити візит Байдена в Україну

Під час зустрічі президентів США і України тема візиту в нашу країну американського лідера детально не проговорювалася.

«Чесно скажу, що згадав про це після зустрічі, що необхідно було проговорити більш детальніше щодо візиту президента США. Але до цього наші команди комунікували і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент США приїде в Україну», — цитує «Інтерфакс-Україна» Володимира Зеленського, який виступив на брифінгу у Вашингтоні.

Президент України очікує на візит Джо Байдена, який неодноразово бував у нас в країні. «Це буде, на мою думку, його сьомий візит. Він багато разів був в Україні», — сказав Зеленський.

Всі подробиці зустрічі лідерів двох країн читайте в матеріалі «У Вашингтоні завершилася зустріч Зеленського і Байдена» на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента України.

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