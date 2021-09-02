Немає часу відволікатися на сонце: що сказав Зеленський після зустрічі з Байденом

Зустріч президента США Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського 1 вересня тривала близько двох годин. Коментуючи її підсумки, Зеленський був у доброму гуморі, жартував з охороною і журналістами, але на досягнутих результатах детально не зупинявся.

«Обговорювали тему безпеки. Темі НАТО приділили багато часу. Заява двох президентів, я вважаю, було потужною, але подивимося, як воно втілиться в конкретні кроки. В цілому я задоволений візитом», — заявив президент.

Переговори з Байденом віч-на-віч Зеленський охарактеризував як чоловічу розмову в не дуже сонячній атмосфері.

«Вважаю, що в цілому зустріч була нормальною, продуктивною, не в постійно сонячній атмосфері… Нормальна, чоловіча розмова … Хмари не те щоб виходили, просто немає часу відволікатися на сонце. Потрібно діяти, йти вперед», — дуже образно описав переговори глава держави.

Які теми докладно обговорювалися на зустрічі, а які — похапцем, стає зрозуміло зі спільної заяви про стратегічне партнерство України і США.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на загальну суму 60 млн доларів. Туди увійдуть системи «Джавелін», летальне і не летальне озброєння.

Тема Донбасу на зустрічі піднімалася, але в контексті не деокупації, а гуманітарної допомоги населенню. США направить на ці цілі 45 млн доларів.

Говорячи про Крим, США підтримали формат Кримської платформи і ще раз підтвердили, що не визнають російську анексію Криму. Більш конкретні кроки — за Україною.

З приводу переданого Зеленським списку українців-заручників в Росії Штати пообіцяли вивчити документ і посприяти у звільненні. Ніякої конкретики не називалося.

12,8 млн доларів Україна отримає від США для боротьби з COVID-19. Це крім уже переданих 2,2 млн доз вакцини.

На реформи в Україні Штати готові виділити 463 млн доларів. Будуть підтримані проекти з місцевого управління і децентралізації, приватизації, судова реформа. Україна взяла на себе зобов'язання призначити нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, а також визначитися з процедурою зміни керівництва НАБУ.

Перед зустріччю Зеленський назвав «Північний потік-2» болючим питанням. За підсумками переговорів американська сторона підтвердила, що вони теж проти цього газопроводу, але протидіяти будуть тільки законними методами і «енергетичною дипломатією».

Нагадаємо, візит Зеленського в США не обмежиться зустрічами у Вашингтоні. 2 вересня президент збирається відвідати Каліфорнію.

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