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Україна

«З нетерпінням чекаю»: Байден анонсував зустріч із Зеленським

20:21 1 вересня 2021
зеленский Байден

Президент США Джо Байден підтвердив, що менш ніж через годину у нього відбудеться зустріч з главою Української держави Володимиром Зеленським. Зустріч призначена на 21.00 за Києвом (14.00 за часом Вашингтона). Байден написав в соцмережах, що чекає з нетерпінням.

«Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненнням України», — йдеться в твіті Байдена.

Нагадаємо, зустріч розрахована максимум на два з половиною години, після чого в робочому графіку Байдена значаться інші заходи. Спільний вихід до преси двох президентів не передбачено.

Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі з Байденом: планується підняти болючі питання.

Колишній посол України в США Валерій Чалий задоволений, що українській стороні вдалося організувати зустріч Байдена і Зеленського. У той же час в інтерв'ю «Фактам» дипломат визнав: «Звичайно, було б краще, щоб цей візит відбувся до зустрічі Джозефа Байдена з Володимиром Путіним. Власне, маємо те, що маємо».

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