У Вашингтоні стартувала зустріч Зеленського і Байдена

У Вашингтоні почалася зустріч президентів США та України. Перед переговорами Зеленський та Байден зроблять коротку заяву для ЗМІ. Після цього відбудуться переговори в розширеному форматі, а також віч-на-віч.

Володимир Зеленський подякував Байдену за 2 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Володимир Зеленський повідомив, що передав представникам Білого дому список українців, які утримуються в Росії і на окупованих територіях Донбасу і Криму. Зеленський повідомив, що сподівається на допомогу Байдена у визволенні приблизно 450 полонених. Крім того, Зеленський заявив, що Україна втратила 15 тисяч кращих людей у ​​війні на Донбасі.

На початку зустрічі Джо Байден, як і обіцяв, заявив, що США всіляко підтримує суверенітет, территоріальну цілісність і євроатлантичні прагнення України, особливо в умовах російської агресії. Американський лідер нагадав, що в цьому році виповнюється 30 років стратегічного партнерства України і США. Байден повідомив, що хотів би ще раз відвідати Україну. В Києві американській політик бував — у 2014 році Байден приїздив тричі.

Сторони зробили короткі заяви

Джо Байден і Володимир Зеленський повинні обговорити три блоки питань. Сторони мають намір заявити про нові віхи на шляху стратегічного партнерства України і США, обговорити російську агресію на Донбасі і в Криму та військову допомогу від США Україні. Потім передбачається перейти до економічних питань і зачепити тему американських інвестицій в Україну. Ще одне болюче питання — проект «Північний потік-2», що б'є по енергобезпеці України.

На зустріч із Зеленським у графіку Байдена виділені максимум дві з половиною години. Спільної прес-конференції двох президентів не планується.

Зеленський знаходиться з дводенним візитом у Вашингтоні. У США український президент прилетів 31 серпня. Після зустрічей у столиці запланована поїздка до Каліфорнії.

У поїздці президента супроводжує дружина Олена Зеленська

За два дні у Вашингтоні Зеленський вже встиг зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Між оборонними міністерствами України і США у присутності президента підписано рамкову угоду про партнерство.

Міністри підписували угоду в присутності президента

Також Зеленський був присутній на церемонії підписання заяви Департаменту енергетики США та українського Міненерго про співпрацю в енергетиці і захисті клімату.

Енергетичні ведомтва домовилися тісніше співпрацювати

У першої леді Олени Зеленської своя програма візиту в Штати. За сприяння Зеленської в садибі-музеї Маунт-Вернон першого президента США Джорджа Вашингтона був запущений аудіогід українською мовою.

Олена Зеленська

Українська делегація під час візиту в США побувала на Арлінгтонському військовому кладовищі в передмісті Вашингтона. Було покладено вінок до Меморіалу невідомому солдату.

У США президент поділився своїм баченням розвитку України і презентував амбітний план реформ. Тут не обійшлося без курйозних ситуацій: Зеленський не зміг швидко перевести суму в гривнях у долари. «Я просто не знаю курс», — поскаржився глава держави. Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов взявся допомогти, але тільки ще більше всіх заплутав.

А політичний психолог Світлана Чуніхіна звернула увагу, як дивно у США підписали фото з українським президентом. З'явився привід згадати як на зорі президентства Зеленського до нього приклеїлося прізвисько «Моніка Зеленські».

Фото зі сторінки Світлани Чуніхін

Візит президента України в США кілька разів переносили. Спочатку йшлося про середину літа, потім сторони домовилися про 30 серпня. Пізніше візит перенесли на 31 серпня, а потім за ініціативою Штатів ще раз змістили — вже на 1 вересня.

Колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю «Фактам» не поспішає називати візит Зеленського в Штати доленосним. Для українського президента зустріч дійсно буде важливою і визначальною щодо політичного майбутнього. А ось про доленосність даного візиту для Америки казати не варто.

Фото president.gov.ua, whitehouse / instagram, navideovidno/Telegram

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