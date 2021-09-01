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Україна

Студентам суттєво підвищили стипендії: кому і на скільки

17:20 1 вересня 2021
студенти

У перший день нового навчального року в Кабінеті міністрів оголосили, що підвищать в 1,5−2,5 рази стипендії студентам. Переглянути виплати було вирішено, оскільки останній раз стипендії підвищувалися в листопаді 2017 року. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

На сьогодні в закладах профтехосвіти мінімальна академічна стипендія становить 490 грн, стипендія Кабміну — 1180 грн, президентська — 1420 грн, соціальна стипендія сиротам — 1180 грн. Планується підвищити виплати в 2,5 рази, тобто учні отримуватимуть мінімум 1225 грн.

У вузах III-IV рівнів акредитації академічна стипендія становить мінімум 1300 грн, відмінникам виплачують 1892 грн. Передбачені особливі урядові (2480,00 грн) і президентські стипендії (2720,00) тим, хто виявив успіхи в процессі здобування вищої освіти. Після перерахунку виплати будуть підвищені в 1,5 рази, тобто студенти отримуватимуть мінімум 1950 грн.

Нагадаємо, в Україні законом передбачена компенсація за затримку з виплатою стипендій. Також для студентів в новому навчальному році залишаються в силі пільги на транспорті.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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