Левінські та «математика від Милованова»: курйозні моменти візиту Зеленського до США

Під час дискусії в рамках презентації Володимиром Зеленським у Вашингтоні «амбітної програми трансформації України» український президент і радник голови Офісу президента Тимофій Милованов не зійшлися у розрахунках, передає «УНН» .

Так, Володимир Зеленський говорив про залучення іноземних інвестицій і згадав оборонну сферу: «Оборонна програма коштуватиме Україні 187 млрд грн (6,9 млрд доларів). Це якщо у доларах десь … Який курс? Я просто не знаю …» Милованов зауважив, що це буде 6−7 мільярдів.

«Шість-сім? Ти ж економіст, ти повинен краще рахувати», — відповів Зеленський, після чого Тимофій Милованов запропонував 25 мільярдів.

Тоді Володимир Зеленський сказав, що потрібно 25! Адже, можливо, поруч знаходяться інвестори…

До речі, у трансформаційному плані, за словами президента, закладені більше 80 проектів на загальну суму 277 мільярдів доларів.

А політичний психолог Світлана Чунихина звернула увагу на те, як Володимира Зеленського, який зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном, назвали «президентом Левінські». Правда, невдовзі помилку виправили.

Фото зі сторінки Світлани Чуніхін

Деякі інтернет-користувачі, які залишили коментарі під її постом, говорили, що це могла бути комп'ютерна розшифровка.

А інші нагадували про їдкий жарт, який ходив ще за часів президентства Дональда Трампа. У ньому обігрувалася ситуація зі спробою оголосити імпічмент 45-му президенту США. Нагадаємо, що «Украінагейт» вибухнув у США після телефонної розмови між Трампом і Зеленським, під час якої тодішній господар Білого дому попросив українського лідера зібрати компромат на Хантера Байдена, сина Джо Байдена. У жарті обігрується і скандал, в який потрапив 42-й президент США Біл Клінтон — Моніка Левинські, яка стажувалася в Білому домі, заявляла про інтимний зв'язок з ним, що стало приводом ініціювання процесу імпічменту.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ще не зустрічався з Джо Байденом — їхні переговори почнуться о 21:00 за київським часом. Спільної прес-конференції у розкладі американського президента немає.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соціальних мережах.

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