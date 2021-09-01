26.89 / 27.07 31.62 / 31.96
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Левінські та «математика від Милованова»: курйозні моменти візиту Зеленського до США

17:12 1 вересня 2021
Зеленський

Під час дискусії в рамках презентації Володимиром Зеленським у Вашингтоні «амбітної програми трансформації України» український президент і радник голови Офісу президента Тимофій Милованов не зійшлися у розрахунках, передає «УНН» .

Так, Володимир Зеленський говорив про залучення іноземних інвестицій і згадав оборонну сферу: «Оборонна програма коштуватиме Україні 187 млрд грн (6,9 млрд доларів). Це якщо у доларах десь … Який курс? Я просто не знаю …» Милованов зауважив, що це буде 6−7 мільярдів.

«Шість-сім? Ти ж економіст, ти повинен краще рахувати», — відповів Зеленський, після чого Тимофій Милованов запропонував 25 мільярдів.

Тоді Володимир Зеленський сказав, що потрібно 25! Адже, можливо, поруч знаходяться інвестори…

До речі, у трансформаційному плані, за словами президента, закладені більше 80 проектів на загальну суму 277 мільярдів доларів.

А політичний психолог Світлана Чунихина звернула увагу на те, як Володимира Зеленського, який зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном, назвали «президентом Левінські». Правда, невдовзі помилку виправили.

Фото зі сторінки Світлани Чуніхін

Деякі інтернет-користувачі, які залишили коментарі під її постом, говорили, що це могла бути комп'ютерна розшифровка.

А інші нагадували про їдкий жарт, який ходив ще за часів президентства Дональда Трампа. У ньому обігрувалася ситуація зі спробою оголосити імпічмент 45-му президенту США. Нагадаємо, що «Украінагейт» вибухнув у США після телефонної розмови між Трампом і Зеленським, під час якої тодішній господар Білого дому попросив українського лідера зібрати компромат на Хантера Байдена, сина Джо Байдена. У жарті обігрується і скандал, в який потрапив 42-й президент США Біл Клінтон — Моніка Левинські, яка стажувалася в Білому домі, заявляла про інтимний зв'язок з ним, що стало приводом ініціювання процесу імпічменту.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ще не зустрічався з Джо Байденом — їхні переговори почнуться о 21:00 за київським часом. Спільної прес-конференції у розкладі американського президента немає.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соціальних мережах.

453

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Дуейн Джонсон

Дуейн Джонсон був вражений, побачивши фото свого двійника-поліцейського, що поширилося у мережі

Алла Пугачова

«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

НПЗ

ЗМІ з’ясовували, які АЗС продають неякісне паливо з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.